Политика

15:20 18.05.2020

Полномочия префектов и местных советов должны быть четко разграничены - нардеп Светличная

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Полномочия префектов и местных советов должны быть четко разграничены - нардеп Светличная

При проведении административной реформы для избежания конфликтов необходимо четко законодательно разграничить полномочия префектов и местных органов власти, заявила народный депутат и экс-руководитель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

"Поддерживаю введение института префектур. Важно очень чётко законодательно разграничить полномочия префектов и местных советов. Тогда никаких конфликтов не будет. Считаю это сделать не сложно. Функции экономического и социального развития полностью за местными советами, функции контроля и реализация госпрограмм за префектурами. Безусловно, специфические функции государства, такие как оборона, международная политика, обеспечение правопорядка за государством", - сказала Светличная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Депутат также отметила, что процедура назначения префекта должна зависеть от его полномочий.

"В таком формате (как описан выше – ИФ-У) префект должен назначаться центральной властью. Если же префект будет наделен дополнительными полномочиями, к примеру, такими, как участие в экономическом или социальном управлении регионом путем координации территориальных органов власти, то необходимо рассматривать вопрос выборности префектов. Главное, чтобы не было половинчатых решений, они, как правило, делают неэффективной любую реформу", - сказала экс-руководитель Харьковской областной государственной администрации.

Она также добавила, что необходимо избежать принудительного объединения территориальных общин и позволить жителям самим определять формат создания ОТГ.

"Например, если мы говорим о добровольном объединении территориальных общин, то правительство в первую очередь должно слышать людей, а не "резать" территории по своему усмотрению. Именно "внизу", между селами и ОТГ существуют определенные традиционные, исторические связи и именно сами люди могут определять формат объединения. Им просто надо помогать", - сказала Светличная.


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #светличная #реформы
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