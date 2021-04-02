Телеком

14:15 02.04.2021

Невыполнение "Зеонбудом" лицензионных обязательств привело к потере 30%-40% охвата украинского ТВ на линии соприкосновения - Резников

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Невыполнение "Зеонбудом" лицензионных обязательств привело к потере 30%-40% охвата украинского ТВ на линии соприкосновения - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников называет причиной резкого снижения покрытия украинского телевидения на линии соприкосновения и приграничных территориях невыполнение лицензионных обязательств со стороны ООО "Зеонбуд".

"Критическими стали следующие действия и последствия: переход с аналогового на цифровое наземное вещание и невыполнение монополистом – компанией "Зеонбуд" - лицензионных обязательств, что привело к тому, что на пограничных и прилегающих к зоне конфликта территориях от 30 до 40% людей осталось без украинского эфирного телевидения", - сказал Резников в ходе слушаний Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики на тему: "Об обеспечении стабильного украинского вещания на временно оккупированных и пограничных территориях Украины" в пятницу.

"Это одно из последствий наличия в информационном пространстве монополиста. Свернув аналоговое вещание, мы потеряли часть влияния и открыли пространство для российского сигнала", - добавил он.

Вице-премьер отметил, что в результате кодирования спутникового сигнала временно оккупированные территории лишены возможности смотреть наиболее рейтинговые украинские телеканалы.

Резников также акцентировал внимание на том, что, несмотря на то, что Украина заблокировала часть пропагандистских сайтов и российские соцсети, "враг научился использовать нероссийские".

Теги: #телевидение #зеонбуд #резников #монополия
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