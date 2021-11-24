Пресс-конференции

17:20 24.11.2021

Эксперты заявили о монопольном положении отдельных компаний, предоставляющих ритуальные услуги

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Киев. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент общественной организации "Антикоррупционный предпринимательский фронт" Игорь Егоров считает, что на сегодняшний день рынок предоставления ритуальных услуг находится в ситуации сохранения монопольного положения отдельных компаний.

"На сегодня большая часть помещений (где предоставляют ритуальные услуги – ред.) в медицинских учреждениях Киева переданы в аренду одной компании. Это было сделано еще до вступления в силу закона об аренде государственного и коммунального имущества, согласно которому такие активы могут выставляться в аренду только путем соответствующих аукционов", – заявил он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам Егорова, в законопроекте по демонополизации рынка ритуальных услуг, который сейчас разрабатывается рабочей группой (Рабочая группа Комитета по разработке проекта Закона Украины о реформировании сферы захоронения и демонополизации рынка ритуальных услуг – ред.), предусмотрен запрет доступа коммерческих структур на территорию медучреждений.

В свою очередь, председатель Южного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Дмитрий Корчак добавил, что по результатам исследования рынка ритуальных услуг, проведенного комитетом в 2021 году, зафиксированы серьезные нарушения, которые были поданы на рассмотрение главы АМКУ.

"Нами зафиксировано, что для отдельных субъектов хозяйствования, которые работают на рынке ритуальных услуг создаются неприемлемые условия. Фактически, вступление на рынок ритуальных услуг блокируется коммунальными предприятиями, к которым относятся официальные ритуальные службы на уровне городов", - отметил представитель АМКУ.

По словам чиновника, коммунальные предприятия в лице директоров или других служащих, начинают создавать препятствия в подписании договоров, оформлении документов, допуске спецтранспорта на территорию учреждений. Наиболее значительным препятствием для преодоления сложившейся ситуации Корчак считает замалчивание фактов нарушений представителями бизнеса и отсутствие обращений в АМКУ.

Депутат Киевского областного совета, председатель постоянной комиссии по вопросам экологии природопользования, водных ресурсов, охоты, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Роман Тытыкало подчеркнул, что практика навязывания ритуальных услуг родственникам умерших одновременно с приездом машины скорой помощи или полиции получила на сегодня повсеместное распространение.

"В украинском обществе существует устоявшаяся психологическая проблема, которая состоит в том, что люди не любят говорить о болезнях и о смерти. При этом, когда люди сталкиваются с ситуацией смерти близких, они стараются пережить этот момент как можно быстрее, заплатив любые деньги и не подыскивая конкурентных преимуществ", - добавил он.

Депутат также отметил что общая ситуация на рынке, когда отсутствует конкуренция, на сегодняшний день приводит к возникновению большого количества конфликтов, в частности, это касается расширения площади существующих кладбищ, когда внесения изменений в планы территорий лоббируются местной властью и коммунальными предприятиями.

Теги: #егоров #похоронные_услуги #монополия #корчак #тытыкало #амку
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