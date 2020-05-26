ВАКС закрыл дело по обвинению экс-главы НАПК Корчак по истечению срока давности
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) на заседании во вторник закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Натальи Корчак, которая подозревается в недекларировании имущества на сумму более 544 тыс. грн, в связи с истечением сроков давности.
"22 мая 2020 года обвиняемая подала в суд ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности и прекращении дела в связи с истечением сроков давности, прокурор не возражал против указанного ходатайства… Ввиду того, что сроки для привлечения к уголовной ответственности закончились в апреле 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемой, освободила ее от уголовной ответственности и закрыла уголовное производство", - сообщается на сайте ВАКС во вторник.
В сообщении не указывается фамилия чиновницы, но из обстоятельств дела следует, что речь идет о Корчак, возглавлявшей НАПК в 2015-2018 гг и уведомленной о подозрении 28 октября 2019 года.
В суде напомнили, что досудебное расследование по факту недостоверного декларирования (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины) экс-чиновницей правоохранительные органы начали в октябре 2017 года. Обвинительный акт направлен в ВАКС в конце ноября 2019 года.
Как сообщалось, Корчак в 2016 году не внесла в декларацию о доходах информацию об автомобиле, находящегося в ее постоянном использовании. Автомобиль был приобретен матерью супруга подозреваемой за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на декабрь того же года им на постоянной основе пользовалась чиновница и ее супруг. Согласно действующему законодательству, этот факт должен был быть отображен в е-декларации.