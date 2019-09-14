Политика

16:29 14.09.2019

Лайчак: "Формула Штайнмайера" – хорошая основа для выполнения Минских соглашений

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Лайчак: "Формула Штайнмайера" – хорошая основа для выполнения Минских соглашений

Министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак считает, что "формула Штайнмайера" является хорошей основой для выполнения Минских соглашений.

"Для меня возвращение доверия - это полное выполнение Минских соглашений, если это будет прозрачно и безо всяких игр. У нас даже есть хороший принцип, как правильно читать Минские соглашения, - это план Штайнмайера. Я считаю, что это хорошая основа", - сказал он, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

При этом Лайчак назвал необходимые элементы мирного урегулирования: "Для мира необходим мирный план урегулирования, инструменты и желание этого достичь, которое бы поддерживалось людьми. В Украине есть мирный план - Минские соглашения, есть инструменты - нормандская группа, Трехсторонняя контактная группа, СММ ОБСЕ, а также вовлеченность США - Курт Волкер (спецпредставитель США по вопросам Украины – ИФ). До последнего времени нам не хватало политической воли, желания выполнять Минские соглашения".

Глава МИД Словакии также подчеркнул необходимость сохранять международное единство в поддержку Украины.

"Нужно сохранять единство международного сообщества. Я не думаю, что было бы правильно говорить о каких-то уступках на данном этапе, поскольку Украина на этом этапе является жертвой агрессии - нужно вернуть мир и восстановить территориальную целостность. Нужно показать, что мы действительно серьезно к этому относимся", - резюмировал дипломат.

Теги: #формула_штайнмайера #лайчак
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