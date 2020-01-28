Политика

15:30 28.01.2020

"Формула Штайнмайера" - это механизм, который связывает вопрос особенного статуса с местными выборами на Донбассе - координатор политической подгруппы в ТКГ

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Координатор рабочей группы по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Пьер Морель сообщил, что "формула Штайнмайера" - это механизм, который связывает вопрос особенного статуса с местными выборами на Донбассе и подчеркнул гиперболизацию этого вопроса в Украине.

"В 2019 году одним из достижений нашей политической подгруппы было согласование так называемой формулы Штайнмайера. Позвольте подчеркнуть одну вещь, мы уже много чего знаем о гиперболизации этой формулы Штайнмайера, что это приведет к травматической ситуации, полностью прекратит процесс. Нет, это не так. ...Это механизм, который связывает вопрос особенного статуса с местными выборами. Это для начала, а потом на постоянной основе, после того, как выдаст отчет БДИПЧ (Бюро по демократических институтам и правам человека ОБСЕ - ИФ), когда они проведут оценку, выполнялись ли международные стандарты проведения выборов", - сказал он в Киеве во вторник на конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году".

Морель добавил, что задачей на будущее является внести дополнительные правки в законодательство Украины, чтобы имплементировать механизм "формулы Штайнмайера".

"Эта та работа, на которой мы сосредотачиваем наши усилия сейчас в политической подгруппе", - отметил он.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет применяться на временной основе, а после выборов и выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Теги: #формула_штайнмайера #ткг #минские_соглашения
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