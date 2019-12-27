Политика

10:01 27.12.2019

"Формула Штайнмайера" может быть трансформирована – замглавы фракции "Слуга народа"

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"Формула Штайнмайера" может быть трансформирована – замглавы фракции "Слуга народа"

Некоторые пункты "формулы Штайнмайера" могут быть трансформированы в процессе переговоров в рамках "нормандского формата" о положениях нового закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", заявляет заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" и первый заместитель главы комитета по вопросам прав человека, межнациональных отношений и реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко.

"Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться", - заявил Ткаченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. На заседании 12 декабря Верховная Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно: голосами 320 депутатов был поддержан законопроект №2569, который не предполагает имплементации "формулы Штайнмайера".

9 декабря 2019г по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже президентов Украины, Франции, РФ – Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона, Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава Украинского государства сообщил: "Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду – ИФ) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации".

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет применяться на временной основе, а после выборов и выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #ткаченко #формула_штайнмайера #ордло
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