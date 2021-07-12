Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штанмайера" в украинское законодательство

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга заявила о необходимости имплементации "формулы Штанмайера" в украинское законодательство.

"Необходима имплементация "формулы Штанмайера" в украинское законодательство. Мы хотим достичь проведения выборов в этих регионах (временно оккупированных территориях Донбасса – ИФ)", - заявила Меркель на совместном брифинге с Зеленским для представителей СМИ в Германии.

Она добавила, что "Германия будет и далее выступать за прогресс в реализации Минских договоренностей".