Зеленский: "Формула Штайнмайера" будет имплементирована в закон об "особом статусе" ОРДЛО только после вывода войск и проведения безопасных выборов

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) в начале сентября подписала не "формулу Штайнмайера", а был согласован ее текст и она будет имплементирована в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО - только после проведения там местных выборов в надлежащих условиях.

"Мы подписали не "формулу Штайнмайера", а согласовали текст "формулы Штайнмайера", потому что она будет имплементирована в закон об "особом статусе" (ОРДЛО – ИФ) только после того, как мы понимаем, если будут выведены все войска, будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. То есть когда будет безопасность, тогда начнутся выборы, и тогда будет имплементирована "формула Штайнмайера", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.