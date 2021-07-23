Политика

12:52 23.07.2021

Германия призвала РФ быть более конструктивной в решении конфликта на Донбассе, а Украину принять "формулу Штайнмайера"

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Германия призвала РФ быть более конструктивной в решении конфликта на Донбассе, а Украину принять "формулу Штайнмайера"

РФ должна быть более конструктивной, чем раньше, в решении конфликта на востоке Украины, а Украина должна имплементировать так называемую "формулу Штайнмайера" в свое законодательство, сообщило посольство Германии в Украине со ссылкой на представителя Федерального министерства иностранных дел по случаю годовщины согласования в Трехсторонний контактной группе "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня".

"Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, с целью достижения заметных улучшений для людей на востоке Украины. Прежде всего мы призываем Россию быть более конструктивной, чем раньше, в решении конфликта. Это касается крайне необходимого открытия переходов через линию разграничения, которая месяцами блокируется сепаратистами, достижения прогресса в разминировании и отвода тяжелых вооружений. Украина также должна выполнить свои обязательства, такие как имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - сказал представитель Федерального министерства иностранных дел в четверг.

Также он подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь возможность эффективнее контролировать режим прекращения огня. Для этого ей нужен беспрепятственный и безопасный доступ ко всей зоне конфликта. Германия совместно с Францией и в дальнейшем будет энергично выступать за достижение длительного решения конфликта на востоке Украины, непременной основой которого остаются Минские договоренности", - указал представитель МИД Германии.

 

Теги: #формула_штайнмайера #донбасс #германия
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