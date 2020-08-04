Кравчук не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук заявляет, что делегация в Минске намерена обсудить ряд компромиссов и не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера".

"Вчера у нас было заседание первое, встреча, вернее, нашей делегации… О "формуле Штайнмайера" непосредственно разговора не было. Но я не исключаю, что она будет", - сказал Кравчук в эфире политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

По его словам, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни украинские дипломаты, ни чиновники никогда не отказывались от "формулы Штайнмайера". "Другое дело - как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм, привлечение или введение формулы в практическую жизнь. Как это сделать - это уже надо думать, обсуждать, предлагать. А саму формулу надо принимать, потому что она одобрена, и при всем том подписано в ТКГ", - добавил Кравчук.

Он также сообщил, что украинская делегация в Минске намерена обсудить ряд компромиссов, но не вопросы независимости или суверенитета своих территорий.

"Я скажу, какие компромиссы не могут обсуждаться в целом. Первое, если кто-то думает, что можно применить компромиссы к независимости или к территориальной целостности или к суверенитету - он глубоко ошибается. Это вопросы, которые за красной линией. Мы этих вопросов обсуждать не будем", - заявил глава украинской делегации.

В то же время он отметил, что в Минске украинская делегация намерена обсуждать ряд компромиссов. Однако, по словам Кравчука, все решения должны быть обоюдными. "Мы будем использовать и компромиссы, и уступки, и будем просить, чтобы все это было - если речь идет о уступках - игра не в одни ворота. Навстречу друг другу. Это главный вопрос", - сказал Кравчук.