В ЕС объявляют о возобновлении диалога о нормализации отношений между Сербией и Косово

Политический диалог о нормализации отношений между Сербией и Косово возобновился через 20 месяцев перерыва.

"Мы только что завершили виртуальную встречу с президентом Вучичем и премьер-министром Авдуллой Хоти", - объявил специальный представитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак в воскресенье после продолжавшейся три с половиной часа видеоконференции.

Лайчак и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель участвовали в ней в качестве посредников в беседе между лидерами Сербии и Косово.

"Я рад сообщить, что после Парижского саммита (в прошлую пятницу - ИФ) и сегодняшней встречи при содействии ЕС диалог о всеобъемлющей нормализации отношений между Сербией и Косово возобновился через 20 месяцев перерыва", - сказал Лайчак.

В результате воскресной видеоконференции стороны договорились об основных элементах процесса и согласовали повестку дня следующей встречи, которая будет очной и состоится в Брюсселе в этот четверг.

В прошлую пятницу Вучич, Хоти и Боррель приняли участие в видеоконференции наряду с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.