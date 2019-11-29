Политика

14:07 29.11.2019

Лайчак ожидает от "нормандской встречи" плана конкретных шагов в рамках минских договоренностей

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Лайчак ожидает от "нормандской встречи" плана конкретных шагов в рамках минских договоренностей

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак рассчитывает на конкретный результат встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ), запланированной на 9 декабря в Париже, и заявляет, что альтернативы минским договоренностям в урегулировании ситуации на Донбассе в настоящее время нет.

"У меня есть ожидания от встречи в лидеров "нормандской четверки" и я действительно хотел бы видеть план конкретных шагов, чтобы ту положительную динамику, которая у нас есть, чтобы ее сохранить и чтобы идти дальше. Потому что альтернативы выполнению минских договоренностей нет, и если мы действительно хотим мир в Украине, тогда надо это выполнять. Чтобы Украина была такой, как мы ее признаем в международно признанных границах", - сказал Лайчак журналистам в пгт Станица Луганская Луганской области в пятницу.

Он подтвердил, что в Минске обсуждается вопрос о дальнейшем разведении сил и средств на Донбассе, но отказался уточнять, на каких именно участках.

Теги: #ес #лайчак #обсе #рф #нормандский_формат #ордло
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