"Формулу Штайнмайера" можно имплементировать лишь после создания условий для выборов на Донбассе, то есть нескоро, отмечает посол Германии

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) уверена, что "формула Штайнмайера" может быть имплементирована только, когда стороны конфликта на Донбассе дойдут до процесса организации выборов, что, по ее мнению, произойдет не скоро.

"Я хочу подчеркнуть, что эта формула может состояться только тогда, когда мы дойдем до процесса организации выборов - когда будут все для этого условия. Как по мне, до выборов еще очень долго и есть еще другие шаги, которые нужно сделать", - сказала Фельдгузен в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она также выразила мнение, что негативная реакция в обществе на согласование сторонами Трехсторонней контактной группы в Минске данного предложения была связана с тем, что люди слабо информированы об обстоятельствах возникновения "формулы".

"Она была предложена где-то три года назад Франк-Вальтером Штайнмайером (в то время министр иностранных дел ФРГ - ИФ), когда не было никакого прогресса в переговорах. В минских договоренностях есть много пунктов, как амнистия, выборы или закон об особом статусе, а "формула Штайнмайера" была попыткой предложить сделать меньшие шаги, то есть определить, что должно произойти в первую очередь, а что во вторую", - рассказала дипломат.

Фельдгузен заверила, что "формула" никогда не имела целью изменить порядок Минских соглашений.



Полный текст интервью с Фельдгузен будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.