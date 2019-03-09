Политика

17:51 09.03.2019

Мадуро и Гуайдо призвали своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы

1 мин читать
Мадуро и Гуайдо призвали своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы

Проведение двух массовых акций – сторонников властей и оппозиции – ожидается в субботу в Венесуэле на фоне проблем с функционированием энергосистемы страны.

Президент страны Николас Мадуро призвал соотечественников выйти на улицы в знак протеста против империализма. "Я заверяю, что любая попытка империалистической агрессии будет встречена мощным ответом патриотов, которые любят и мужественно защищают нашу родину, - написал он в Twitter. - Американская империя снова недооценивает сознательность и решимость венесуэльского народа".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в свою очередь написал в Twitter: "Я призываю венесуэльский народ массово выступить на улицах против узурпаторского, коррумпированного и неспособного режима, который погрузил нашу страну в темноту. Мы вернемся на улицы и не покинем их до тех пор, пока не добьемся цели".

Между тем, по сообщениям СМИ, по предполагаемому маршруту следования шествия оппозиционеров в столице страны Каракасе размещены подразделения спецназа. Сообщается, что в ночь на субботу были задержаны трое строительных рабочих, монтировавших сцену на месте проведения оппозиционного митинга.

Теги: #венесуэла #гуайдо #мадуро
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 09.03.2019
Власти Кубы расценили отключение энергосистемы Венесуэлы как саботаж и теракт

Власти Кубы расценили отключение энергосистемы Венесуэлы как саботаж и теракт

13:30 09.03.2019
Частично восстановлено энергоснабжение некоторых районов Каракаса

Частично восстановлено энергоснабжение некоторых районов Каракаса

10:09 09.03.2019
Венесуэла остается без света уже более 30 часов

Венесуэла остается без света уже более 30 часов

03:57 09.03.2019
Причиной приостановки электроснабжения в Венесуэле стала американская кибератака, заявляют в Каракасе

Причиной приостановки электроснабжения в Венесуэле стала американская кибератака, заявляют в Каракасе

01:30 09.03.2019
Оставшиеся без электричества венесуэльцы не могут зарядить мобильники и опасаются за свою безопасность – СМИ

Оставшиеся без электричества венесуэльцы не могут зарядить мобильники и опасаются за свою безопасность – СМИ

07:45 07.03.2019
США отозвали визы 77 венесуэльцев, связанных с Мадуро

США отозвали визы 77 венесуэльцев, связанных с Мадуро

19:15 06.03.2019
Болтон пригрозил санкциями иностранным финорганизациям в случае помощи правительству Мадуро

Болтон пригрозил санкциями иностранным финорганизациям в случае помощи правительству Мадуро

07:01 06.03.2019
США рассматривают новые санкции против Венесуэлы

США рассматривают новые санкции против Венесуэлы

21:54 05.03.2019
Трамп объявил о продлении введенных в 2015 г. санкций в отношении Венесуэлы

Трамп объявил о продлении введенных в 2015 г. санкций в отношении Венесуэлы

22:37 04.03.2019
Гуайдо называет свой возможный арест "одной из последних ошибок режима"

Гуайдо называет свой возможный арест "одной из последних ошибок режима"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

Порошенко заявил, что не даст коррупционерам обогащаться за счет бюджета: Каждую украденную копейку вернут в бюджет

Верховный суд 9 марта рассмотрит апелляцию Гриценко на отказ в удовлетворении его иска к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Позиции украинского языка сегодня сильны как никогда – Порошенко

Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе - Гриценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

Порошенко заявил, что не даст коррупционерам обогащаться за счет бюджета: Каждую украденную копейку вернут в бюджет

Порошенко: Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума, нам нужно высокоточное ракетное оружие

Верховный суд 9 марта рассмотрит апелляцию Гриценко на отказ в удовлетворении его иска к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Порошенко вручил в Каневе премии имени Тараса Шевченко

Позиции украинского языка сегодня сильны как никогда – Порошенко

Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе - Гриценко

Трамп уверяет, что не заключит плохого торгового соглашения с Китаем

В Польше замглаву МИД номинировали на претендента на пост посла в Украине

При повторном отказе парламента поддержать сделку по Brexit дальнейшая ситуация станет непредсказуемой – Мэй

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА