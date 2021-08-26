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07:11 26.08.2021

Не менее 20 человек стали жертвами наводнения на западе Венесуэлы - власти

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Не менее 20 человек стали жертвами наводнения на западе Венесуэлы - власти

По меньшей мере 20 человек погибли в штате Мерида на западе Венесуэлы в результате наводнений и схода селей, вызванных проливными дождями, сообщили местные власти.

Представитель правящей Социалистической партии в Мериде сообщил о росте числа жертв и заявил, что власти работают над восстановлением телефонной связи в некоторых районах.

Губернатор штата Рамон Гевара, представляющий оппозиционную партию "Демократическое действие", ранее заявил, что наводнением разрушено более 1,2 тыс. домов, есть пропавшие без вести, поиск которых продолжается.

По словам Гевары, несколько городов в пострадавшем районе остались без электричества из-за того, что паводковые воды повредили трансформаторы.

Он отметил, что ни у государственных, ни у местных органов власти нет достаточных ресурсов для оказания помощи пострадавшим районам, и поручил специалистам по инфраструктуре работать с правительством в Каракасе над ремонтом зданий и дорог.

Губернатор дал указание об открытии пункта сбора гуманитарной помощи в центре города Мерида, где люди получают воду, продукты питания, одежду и одеяла, в наиболее пострадавшие места направлены медицинские работники.

Одновременно он призвал не политизировать ситуацию.

"Давайте постараемся не делать это политическим или идеологическим", - сказал Гевара, добавив, что следует "искать решения этой проблемы совместно".

Министр внутренних дел Ремихио Себальос сообщил государственному телевидению, что в стране от стихии пострадали более 54,5 тыс. человек.

Теги: #венесуэла #жертвы #наводнение
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