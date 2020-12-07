Политика

19:08 07.12.2020

США считают сфальсифицированными выборы в Венесуэле, по-прежнему поддерживают Гуайдо

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США считают сфальсифицированными выборы в Венесуэле, по-прежнему поддерживают Гуайдо

Вашингтон осуждает парламентские выборы в Венесуэле и призывает страны не признавать их результаты, заявил в понедельник глава Госдепа США Майк Помпео.

"США осуждают незаконные сфальсифицированные парламентские выборы режима Мадуро, прошедшие 6 декабря. Они не соответствуют минимальному стандарту доверия и являются не чем иным, как попыткой украсть демократическое будущее Венесуэлы", - написал Помпео в своем твиттере.

В заявлении Помпео, распространенном Госдепом США, отмечается: "Мадуро нагло подтасовал эти выборы в свою пользу путем незаконного изъятия наименований политических партий и логотипов избирательных бюллетеней, манипулирования процессом с помощью своего верноподданного электорального совета, насилия и запугивания, а также путем других недемократических приемов".

"Мы призываем все страны отвергнуть эту выборную фикцию", - добавил госсекретарь.

По словам Помпео, эти выборы были попыткой учредить Национальное собрание, "подотчетное лишь Мадуро" и в то же время "разрушить единственный оставшийся демократический институт, в действительности представляющий народ Венесуэлы".

Помпео подчеркнул, что Вашингтон продолжит признавать президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо и "законную Национальную ассамблею".

"Ни Мадуро, ни новая, избранная обманным путем Национальная ассамблея, не могут представлять законный голос венесуэльского народа, который должен выражаться путем свободных и честных президентских выборов", - подчеркнул глава госдепа.

Ранее агентство ЭФЭ со ссылкой на результаты подсчета 82% голосов сообщило, что альянс "Большой патриотический полюс", включающий правящую "Единую социалистическую партию Венесуэлы" под руководством Николаса Мадуро, одерживает победу на парламентских выборах.

Согласно этим данным, Мадуро с союзниками получает 67,6% голосов и большинство в Национальной ассамблее (парламенте Венесуэлы). Оппозиционный блок, в который входят партия "Демократическое действие", получает 18% голосов.

Отмечается, что явка избирателей оказалась низкой - 31%.

Помпео ранее заявил, что результаты проводимых властями Венесуэлы парламентских выборов не будут отражать волю народа этой страны.

"В Венесуэле уже совершили нарушения на выборах. Результаты, о которых объявит незаконный режим (президента Николаса) Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа", - написал он в своем твиттере.

По мнению Помпео, "то, что сегодня происходит - это обман и мошенничество, а не выборы".

Парламентские выборы прошли в воскресенье в Венесуэле. Западные наблюдатели ожидают, что победу одержат сторонники президента Мадуро, и утверждают, что такой результат будет достигнут путем фальсификаций.

Теги: #венесуэла #сша #выборы #осуждение
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