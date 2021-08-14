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06:55 14.08.2021

Переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы стартовали в столице Мексики - СМИ

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Переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы стартовали в столице Мексики - СМИ

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы при посредничестве Норвегии начали в Мехико переговоры, преследующие цель преодоления острого политического и экономического кризиса в стране, сообщают СМИ с места событий.

"Мы уверены, что под эгидой мира мы заключим соглашение для венесуэльских женщин и мужчин, для мирного сосуществования ( ... ), чтобы смотреть, как это должно быть, в будущее", - заявил перед началом переговоров председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес.

Ранее президент страны Николас Мадуро заявлял, что для успеха на переговорах необходимо, чтобы США и страны ЕС отменили санкции в отношении венесуэльских должностных лиц и учреждений. По его утверждению, эти санкции являются одной из главных причин экономического кризиса.

Принимающая участие в переговорах оппозиция призывает облегчить ввоз в Венесуэлу гуманитарной помощи, включая вакцины против COVID-19, а также освободить десятки ее сторонников, которых она считает "политическими заключенными". Она также настаивает на гарантиях ее участия в региональных выборах в ноябре.

Представитель американского Госдепа Нед Прайс заявил на этой неделе: "Мы готовы пересмотреть политику санкций на основе значительного прогресса в переговорах. Но это то, что мы должны видеть: значительный прогресс".

 

Теги: #венесуэла #правительство #оппозиция #переговоры
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