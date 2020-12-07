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01:22 07.12.2020

Глава госдепа назвал мошенничеством парламентские выборы в Венесуэле

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Глава госдепа назвал мошенничеством парламентские выборы в Венесуэле

Результаты проводимых властями Венесуэлы парламентских выборов не будут отражать волю народа этой страны, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"В Венесуэле уже совершили нарушения на выборах. Результаты, о которых объявит незаконный режим (президента Николаса) Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа", - написал он в своём твиттере.

По мнению Помпео, "то, что сегодня происходит - это обман и мошенничество, а не выборы".

Парламентские выборы стартовали в воскресенье в Венесуэле. Западные наблюдатели ожидают, что победу одержат сторонники президента Мадуро. Его противники утверждают, что такой результат будет достигнут путём фальсификациий.

Теги: #венесуэла #сша #позиция #выборы
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