События

07:01 21.03.2021

Взрыв произошел на предприятии крупнейшей венесуэльской нефтяной компании PDSVA

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Взрыв произошел на предприятии крупнейшей венесуэльской нефтяной компании PDSVA

Мощный взрыв прогремел на предприятии компании PDSVA в венесуэльском в городе Эль-Техеро штата Монагас, сообщили местные СМИ.

По данным местных СМИ, власти были вынуждены эвакуировать жителей близлежащих районов.

Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами назвал случившееся "заговором террористов".

Он добавил, что на данный момент нет никаких сообщений о жертвах и пострадавших в результате инцидента, власти принимают все необходимые меры для устранения последствий.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно обвинял США в организации атак на коммуникационные, энергетические и нефтегазовые объекты страны.

Теги: #венесуэла #теракт #взрыв #завод
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