Венесуэла готова работать с любой страной мира в сфере противодействия COVID-19 - Мадуро

Венесуэла заинтересована в приобретении любых лекарств, способных помочь при заражении коронавирусом, заявил в среду на пресс-конференции венесуэльский президент Николас Мадуро.

"Венесуэла проявляет интерес к закупкам любых эффективных медикаментов против коронавируса по всему миру для того, чтобы распределять их бесплатно для венесуэльского народа... будь то Россия, Китай, Индия, Европа, Куба", - сказал он.

"И что касается вакцины, Россия запросила у ВОЗ все сертификаты и разрешения для "Спутника V" для массовой вакцинации населения и массового производства для вакцинации в мире. У нас есть два пути - улучшать обращение (с заразившимися), чтобы спасти жизни, и ждать проверенной вакцины... Мы работаем в обоих направлениях", - отметил президент Венесуэлы.

Он подчеркнул, что "у Венесуэлы есть собственная фармацевтическая разработка под научным названием VT-10, которая сейчас находится на первой фазе испытаний, и которая показала свою стопроцентную эффективность".

"Конечно, когда она пройдет все испытания и выйдет на уровень промышленного производства, она получит коммерческое название, но Венесуэла уже проинформировала Всемирную организацию здравоохранения и Панамериканскую организацию здравоохранения о существовании этого лекарства", - заявил Мадуро.

В самом начале октября Венесуэла получила первую партию вакцины "Спутник V" против COVID-19, сообщила в пятницу в эфире международного латиноамериканского телеканала "Глобовисьон".

По словам вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, таким образом "Венесуэла стала первой страной Западного полушария, получившей вакцину против коронавируса".

Венесуэла стала первой страной Латинской Америки, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России - в исследовании примут участие 2000 человек.