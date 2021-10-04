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07:48 04.10.2021

Венесуэла вновь проводит деноминацию и убирает у боливара шесть нулей

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Венесуэла вновь проводит деноминацию и убирает у боливара шесть нулей

В Венесуэле в пятницу представили новую валюту, у которой на шесть нулей меньше, после обесценивания боливара из-за инфляции, сообщает агентство Associated Press (AP).

До корректировки купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в 1 млн боливаров, которая по состоянию на четверг стоила чуть меньше 25 центов. Теперь самая крупная купюра будет иметь номинал в 100 боливаров и стоить чуть меньше $25.

Деноминация боливара призвана упростить как кассовые операции, так и бухгалтерские расчеты, в которых на данный момент присутствует огромное количество нулей, отмечает агентство.

Центральный банк Венесуэлы объявил о новой деноминации валюты в прошлом месяце. Ранее двухлитровая бутылка газировки могла стоить более 8 млн боливаров, при том, что банки позволяли гражданам снимать не более 20 млн боливаров в день. Также сообщалось о том, что методы оплаты будут модернизированы, чтобы расширить цифровое использование боливара.

Правительство Венесуэлы уже в третий раз проводит деноминацию. Ранее боливар потерял три нуля в 2008 году и пять нулей в 2018 году.

Теги: #венесуэла #деноминация #валюта
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