Мадуро призывает военных готовиться на случай агрессивных действий со стороны Колумбии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду обратился к армии с призывом готовиться на случай агрессивных действий вооруженных сил Колумбии.

"Я предупредил наши вооруженные силы, что нам нужно противостоять грозным заявлениям Дуке о Венесуэле. Нам нужно... чистить оружие, чтобы противостоять ему, если он решит нарушить суверенитет Венесуэлы, если займет хотя бы миллиметр венесуэльской территории", - приводит слова Мадуро агентство ЭФЭ.

Венесуэльский президент не уточнил, какие заявления Дуке пришлись ему не по душе.

ЭФЭ напоминает, что ранее на этой неделе президент Колумбии сообщил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, что создает "специальное командование для борьбы против наркотрафика и транснациональных угроз". В частности, по словам Дуке, это позволит вести борьбу против наркоторговцев, которых, по мнению колумбийской стороны, защищает Каракас.

В прошлые годы власти Колумбии поддерживали Гуайдо и призывали Мадуро уступить ему власть.