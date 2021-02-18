События

06:59 18.02.2021

Мадуро призывает военных готовиться на случай агрессивных действий со стороны Колумбии

1 мин читать
Мадуро призывает военных готовиться на случай агрессивных действий со стороны Колумбии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду обратился к армии с призывом готовиться на случай агрессивных действий вооруженных сил Колумбии.

"Я предупредил наши вооруженные силы, что нам нужно противостоять грозным заявлениям Дуке о Венесуэле. Нам нужно... чистить оружие, чтобы противостоять ему, если он решит нарушить суверенитет Венесуэлы, если займет хотя бы миллиметр венесуэльской территории", - приводит слова Мадуро агентство ЭФЭ.

Венесуэльский президент не уточнил, какие заявления Дуке пришлись ему не по душе.

ЭФЭ напоминает, что ранее на этой неделе президент Колумбии сообщил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, что создает "специальное командование для борьбы против наркотрафика и транснациональных угроз". В частности, по словам Дуке, это позволит вести борьбу против наркоторговцев, которых, по мнению колумбийской стороны, защищает Каракас.

В прошлые годы власти Колумбии поддерживали Гуайдо и призывали Мадуро уступить ему власть.

Теги: #президент #венесуэла #колумбия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:11 15.02.2021
Президентский рейтинг Зеленского 22,7%, Порошенко 18,3%, Тимошенко 14,5%, Бойко 11,4% - опрос

Президентский рейтинг Зеленского 22,7%, Порошенко 18,3%, Тимошенко 14,5%, Бойко 11,4% - опрос

06:50 15.02.2021
Байден планирует сосредоточиться на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики на первой встрече G7

Байден планирует сосредоточиться на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики на первой встрече G7

15:32 14.02.2021
Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военных

Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военных

02:11 14.02.2021
Президент Ирана предупреждает о четвертой волне COVID-19

Президент Ирана предупреждает о четвертой волне COVID-19

20:00 13.02.2021
На всемирной выставке "Eкспо-2020" в Дубае Украина будет представлена на высшем уровне - Зеленский

На всемирной выставке "Eкспо-2020" в Дубае Украина будет представлена на высшем уровне - Зеленский

19:55 11.02.2021
Президент Молдовы настаивает на кандидатуре премьера, отклоненной парламентом

Президент Молдовы настаивает на кандидатуре премьера, отклоненной парламентом

20:30 10.02.2021
Зеленский назначил по 12 делегатов от Украины в обе палаты Конгресса местных и региональных властей Европы

Зеленский назначил по 12 делегатов от Украины в обе палаты Конгресса местных и региональных властей Европы

11:48 09.02.2021
Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, но почти половина украинцев выступают за его отставку - опрос Центра Разумкова

Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, но почти половина украинцев выступают за его отставку - опрос Центра Разумкова

06:56 08.02.2021
В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

07:11 06.02.2021
Байден предложил лишить Трампа допуска к брифингам разведки

Байден предложил лишить Трампа допуска к брифингам разведки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская делегация в ТКГ: Представитель РФ не смог ответить на вопрос Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории

Обновленное карантинное зонирование начнет действовать в Украине с 24 февраля

Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

Генеральный прокурор Венедиктова отчитается в Раде о деятельности прокуратуры

Трамп не спешит подтверждать свое намерение баллотироваться на выборах президента в 2024 году

В Госпотребслужбе рассказали, на что чаще всего жалуются украинцы

Послом США в Китае может стать бывший замгоссекретаря Бернс

В Каневе до конца 2021 г. достроят Шевченкоский культурный центр

На Буковине выявлено 436 новых случаев коронавируса

В Ивано-Франковске развернут первый мобильный COVID-госпиталь

Суд оставил подозреваемого в подготовке убийства чиновника СБУ под стражей

Из Сербии в Черногорию доставлены первые 2 тыс. доз вакцины "Спутник V"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА