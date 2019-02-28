Политика

16:23 28.02.2019

"БПП "Солидарность" не планирует проводить съезд из-за выхода депутатов из фракции - Березенко

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"БПП "Солидарность" не планирует проводить съезд из-за выхода депутатов из фракции - Березенко

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" не намерена проводить съезд из-за выхода из ее фракции трех депутатов, заявляет заместитель председателя фракции "БПП" Сергей Березенко.

"Дальнейшая их судьба - это не вопрос к фракции, а вопрос к съезду политической силы, которая делегировала их в парламент. Фракция не может лишить мандата. Такое решение принимает исключительно съезд. В ближайшее время съезд "БПП "Солидарность" не планируется ни по каким вопросам, в том числе и по этому", - цитирует С.Березенко сайт партии "БПП "Солидарность" в четверг.

Он подчеркнул, что выход депутатов из фракции является положительным для нее.

"Их позиция больше похожа на позицию "старых" политиков, а не молодых журналистов. Что положительного для фракции в этом – наконец-то в титрах под фамилиями этих депутатов не будет указано "фракция БПП". Потому что, когда народный депутат порочит все те ценности, которые исповедует политическая сила и фракция, которая является автором безвиза, антикоррупционного законодательства - это абсолютно нелогично", - резюмировал С.Березенко.

Как сообщалось, народные депутаты Украины Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", опубликовав скан-копии соответствующих заявлений на имя руководителя фракции Артура Герасимова.

Теги: #березенко #бпп
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