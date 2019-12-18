Политика

15:33 18.12.2019

НАБУ и САП сообщили экс-нардепу от БПП Сольвару о подозрении в получении компенсации за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве

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НАБУ и САП сообщили экс-нардепу от БПП Сольвару о подозрении в получении компенсации за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Руслану Сольвару, который незаконно получил компенсацию расходов за аренду номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.

"18 декабря детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VII и VIII созывов о подозрении в необоснованном получении из государственного бюджета путем злоупотребления властью более 361 тыс. грн компенсации стоимости аренды номера в гостинице "Киев"", - сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, в ноябре 2014 года экс-нардеп получил в пользование номер в гостинице "Киев" за счет государственного бюджета в связи с тем, что не имел собственного жилья в столице. Однако, как установило следствие, в начале марта 2017 года, он получил в наследство квартиру в Киеве, но скрыл этот факт и в дальнейшем получал компенсационные выплаты из госбюджета.

Только в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, экс-нардеп отказался от получения средств.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 года в связи с публикациями в СМИ.

Правоохранители квалифицировали действия лица по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил источник агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем депутате, члене фракции "Блок Петра Порошенко" Руслане Сольваре.

Отмечается, что накануне за совершение аналогичного преступления детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении другому экс-нардепу.

Теги: #набу #сап #бпп #подозрение
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