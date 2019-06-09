Нардеп БПП Березенко склоняется к тому, чтобы не баллотироваться в Раду

Заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко допускает, что не будет баллотироваться в Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля.

"Не корректно, не поговорив со своими избирателями, принимать такое решение - во-первых. Во-вторых, согласно социологическим опросам, я побеждаю с серьезным отрывом даже кандидата от Зеленского в этом округе (округ №205 в Чернигове - ИФ). И это достаточно тяжелый для меня выбор - я его должен сделать. Но все больше склоняюсь к тому, чтобы не идти вообще", - сказал Березенко журналистам в воскресенье в Киеве.

По его словам, новый парламент будет совсем другим, поскольку сегодня существует запрос, "чтобы в парламент не проходили политики, а проходили совершенно новые люди, которые не имеют отношения к политике".

Он заявил, что хочет заниматься партийным строительством. "Сегодня нам надо построить идеологическую партию, правоцентристского типа, цель которой - евроинтеграция. И развитие такой партии мне интересно, я всегда занимался партийным строительством. Для этого не надо сидеть в парламенте и давить на кнопки", - рассказал Березенко.