Лещенко, Залищук и Найем написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде

Народные депутаты Украины Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко".

"Прошу исключить меня из состава депутатской фракции "Блок Петра Порошенко", - говорится в тексте заявления на имя руководителя фракции Артура Герасимова от 28 февраля, скан-копию которого С.Залищук опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

Скан-копию такого же заявления от своего имени на своей странице в Facebook опубликовал и С.Лещенко, не сопроводив его каким-либо комментарием.

С.Залищук, в свою очередь, отметила, что приняла такое решение после появления журналистского расследования о хищениях в оборонном секторе. "Дальше не вижу возможность и смыслу иметь ни одной привязки к этой аббревиатуре. Разворовывание солдат - это за границей человечности", - написала она.

"Считаю, что мандат - это не билет раба. За последние четыре года мандат дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде. За другие законы, которые были обещаны в коалиционном соглашении еще в 2014 году, но потом спущены на тормозах", - добавила С.Залищук.

Ранее в этот же день подал заявление о выходе из состава фракции "Блок Петра Порошенко" народный депутат Украины Мустафа Найем. "Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад", - написал он в соцсети Telegram и выложил фотокопию соответствующего заявления на имя А.Герасимова.

В соответствии с п.6 ч.2 ст.81 Конституции Украины полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае невхождения его в состав депутатской фракции политической партии или выхода из состава фракции партии, по спискам которой он был избран.

Как сообщалось, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко в случае победы на выборах намерен предложить на пост министра иностранных дел С.Залищук. В конце января 2019 года С.Залищук стала советником А.Гриценко по международным вопросам.