Политика

15:37 16.10.2019

NABU-Leaks: Антикоррупционное бюро незаконно собирало данные на народных депутатов Березенко и Мартыненко

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NABU-Leaks: Антикоррупционное бюро незаконно собирало данные на народных депутатов Березенко и Мартыненко

Национальное актикоррупционное бюро Украины (НАБУ) незаконно собирало информацию о народных депутатах, а также сливало материалы следствия посольству Австрии, сообщил народный депутат Андрей Деркач на своей странице в Facebook, опубликовав новые документы.

Он, в частности, сообщил о незаконном сборе информации о соратнике пятого президента Украины Петра Порошенко, на тот момент нардепе от "Блока Петра Порошенко" Сергее Березенко.

"На Березенко и его семью Антикоррупционное бюро собрало целое досье. Могу только напомнить, что согласно закону проведение оперативных действий (ОРД), а также сбор персональных данных и информации в рамках следственных действий возможны только после дачи согласия Верховной Рады на привлечение депутата к уголовной ответственности. Да, неприкосновенность вроде как отменяют. Но на тот момент она действовала и НАБУ закон нарушила. Dura lex, sed lex", – отметил Деркач.

Также депутат предоставил документы, подтверждающие сбор данных о народном депутате Николае Мартыненко и связанных с ним, по мнению НАБУ, лиц в обход любых правовых процедур.

"Помощница Гизо Углавы уже известная нам Полина Чиж отправила подробный список персон, которых нужно проверить, а также справки по уголовному производству ассистенту полицейского атташе Австрии Рудольфа Клугмайера. Кроме Мартыненко, в запросе НАБУ упоминаются Давид Жвания, Игорь Керезь, Александр Иоселиани и др.", – написал Деркач.

Он подчеркнул, что эти данные дополняют ранее опубликованные.

"Итак, высший антикоррупционный орган Украины ведет свою деятельность с грубым нарушением закона. К данным о "сливе" информации посольству США добавилось австрийское представительство. #NABULeaks: продолжение следует", - резюмировал Деркач.

Как сообщалось, ранее Деркач на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" обнародовал переписку сотрудников НАБУ и работников посольства США в Киеве. Как свидетельствуют материалы переписки, начиная с 2017 года неоднократно с электронного почтового ящика помощницы первого замглавы НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни уголовных производств, которыми занимаются детективы НАБУ.

Также Деркач заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден получил $900 тыс. за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании "Burisma Group"

Нардеп также сообщил, что материалы по "NABU-leaks" будут публиковаться на его странице в соцсети Фейсбук, а полученные им от журналистов-расследователей материалы уже переданы в Государственное бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуру Украины. Кроме этого, Деркач инициировал создание парламентской временной следственной комиссии, а также подал заявление о возобновлении дела против должностных лиц Украины по факту вмешательства в выборы США. По его словам, заседание суда состоится 21 октября.

Теги: #березенко #набу #мартыненко #деркач
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