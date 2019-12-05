В Харьковском облсовете больше нет фракции БПП

Фракция Блок Петра Порошенко "Солидарность" прекратила свое существование в Харьковском облсовете.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом в четверг на очередной сессии Харьковского облсовета сообщил его глава Сергей Чернов.

Он также сообщил, что создана новая депутатская группа "За Харьковщину", в которую вошли 17 человек. Чернов перечислил их. Все они ранее входили во фракцию "БПП "Солидарность".

В новую группу не вошли только 2 представителя распавшейся фракции - экс-глава Администрации президента Игорь Райнин и экс-глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

Чернов сообщил также о выходе 7 депутатов из группы "Единство и развитие Харьковщины", которую возглавляет Светличная.

Как сообщалось, 27 ноября Райнин был избран главой Харьковской облорганизации "Оппозиционной платформы - За життя".

Группа "Единство и развитие Харьковщины" была создана 6 декабря 2018 года. В нее вошло 90 депутатов из 5 фракций. Возглавила группу депутат от БПП, глава облгосадминистрации Юлия Светличная. Всего в Харьковском облсовете 120 депутатов и 6 фракций.