БПП хочет заслушать в Раде руководство Нацсовета по телерадиовещанию о "поглощении украинских телеканалов страной-агрессором"

Фракция "Блок Петра Порошенко" просит пригласить в Верховную Раду руководство Национального совета по телевидению и радиовещанию с информацией о противодействии покупки украинских телеканалов в интересах страны-агрессора.

"Обращаюсь к руководству Верховной Рады срочно пригласить в Верховную Раду руководство Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы мы услышали все о процедурах противодействия поглощению украинских телеканалов страной-агрессором", - сказал глава фракции БПП Артур Герасимов на согласительном совете парламента в понедельник.

Он также обращается к Антимонопольному комитету Украины с призывом рассмотреть процедуру приобретения телевизионных каналов в интересах страны-агрессора.

"Оказывается, есть решение судьи Вовка (Павла Вовка – ИФ) из Окружного (административного – ИФ) суда о запрете рассмотрения вопроса относительно лицензии этих телевизионных каналом. Это тот судья Вовк, который принял к рассмотрению дел о прекращении регистрации Православной церкви Украины, который отменил решение о переименовании проспектов Шухевича и Бандеры, который отменил решение о национализации «Приватбанка» и который уже почти год уклоняется от независимого тестирования", - заявил Герасимов.

"Я обращаюсь к ВККС рассмотреть наконец вопрос этого судьи", - добавил глава фракции БПП.