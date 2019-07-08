Политика

12:28 08.07.2019

БПП хочет заслушать в Раде руководство Нацсовета по телерадиовещанию о "поглощении украинских телеканалов страной-агрессором"

1 мин читать
БПП хочет заслушать в Раде руководство Нацсовета по телерадиовещанию о "поглощении украинских телеканалов страной-агрессором"

Фракция "Блок Петра Порошенко" просит пригласить в Верховную Раду руководство Национального совета по телевидению и радиовещанию с информацией о противодействии покупки украинских телеканалов в интересах страны-агрессора.

"Обращаюсь к руководству Верховной Рады срочно пригласить в Верховную Раду руководство Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы мы услышали все о процедурах противодействия поглощению украинских телеканалов страной-агрессором", - сказал глава фракции БПП Артур Герасимов на согласительном совете парламента в понедельник.

Он также обращается к Антимонопольному комитету Украины с призывом рассмотреть процедуру приобретения телевизионных каналов в интересах страны-агрессора.

"Оказывается, есть решение судьи Вовка (Павла Вовка – ИФ) из Окружного (административного – ИФ) суда о запрете рассмотрения вопроса относительно лицензии этих телевизионных каналом. Это тот судья Вовк, который принял к рассмотрению дел о прекращении регистрации Православной церкви Украины, который отменил решение о переименовании проспектов Шухевича и Бандеры, который отменил решение о национализации «Приватбанка» и который уже почти год уклоняется от независимого тестирования", - заявил Герасимов.

"Я обращаюсь к ВККС рассмотреть наконец вопрос этого судьи", - добавил глава фракции БПП.

Теги: #герасимов #россия #украина #телемост #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #бпп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 08.07.2019
Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, обещает соответствующую реакцию

Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, обещает соответствующую реакцию

13:10 08.07.2019
Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

12:47 08.07.2019
В Кремле приветствуют инициативу российско-украинского телемоста

В Кремле приветствуют инициативу российско-украинского телемоста

12:47 08.07.2019
В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского: нужно понять, как быть с "нормандским форматом"

В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского: нужно понять, как быть с "нормандским форматом"

12:36 08.07.2019
Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

12:33 08.07.2019
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

12:28 08.07.2019
Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

12:17 08.07.2019
Секретарь СНБО поддерживает двойное гражданство в Украине, но не с РФ

Секретарь СНБО поддерживает двойное гражданство в Украине, но не с РФ

12:16 08.07.2019
Сюмар: У Нацсовета телерадио есть полномочия не допустить трансляцию телемоста телеканалов NewsOne и "Россия" на территории Украины

Сюмар: У Нацсовета телерадио есть полномочия не допустить трансляцию телемоста телеканалов NewsOne и "Россия" на территории Украины

12:11 08.07.2019
Руководитель СБУ инициирует проведение заседания СНБО в связи с возможным телемостом между украинским и российским телеканалами

Руководитель СБУ инициирует проведение заседания СНБО в связи с возможным телемостом между украинским и российским телеканалами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Зеленский: анонсированный телемост – это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - разделить украинцев

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию на Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

Вакарчук: Телемост между "NewsOne" и российским каналом – вопрос нацбезопасности Украины

Верховный суд отменил повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене

"NewsOne" заявил, что "телемост" нужен для восстановления мира

Тимошенко считает недопустимым проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны

"Гражданская позиция" заявила о недопустимости телемоста с РФ

Данилюк расценил анонсированный телемост с РФ как провокацию

В проекте совместной декларации лидеров Украины и ЕС учтены пожелания Украины по санкциям против РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА