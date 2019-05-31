Политика

14:15 31.05.2019

Березенко возглавит избирательный штаб "Европейской солидарности", будет баллотироваться по мажоритарному округу

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Березенко возглавит избирательный штаб "Европейской солидарности", будет баллотироваться по мажоритарному округу

 Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко возглавит избирательный штаб партии "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

Отвечая на вопрос в кулуарах съезда "Европейской солидарности", соответствует ли действительности информация, что он будет руководить избирательным штабом этой партии, Березенко сказал: "Да".

В то же время он отказался отвечать на вопросы, связанные с работой избирательного штаба политсилы.

Березенко отметил, что съезд партии "Европейская солидарность" в пятницу рассмотрит вопрос участия политической силы в досрочных парламентских выборах, а выдвижение кандидатов в народные депутаты от "ЕС" состоится 6 или 7 июня.

Нардеп также сообщил, что его кандидатуры не будет в партийных списках, он будет баллотироваться по мажоритарному округу.

Как сообщалось, 24 мая учредительный съезд "БПП "Солидарность" принял решение о смене названия – политсила называется "Европейская солидарность".

31 мая в Мыстецьком арсенале в Киеве проходит съезд партии.

Пятый президент Украины Петр Порошенко получил членский билет обновленной партии.

Теги: #березенко #бпп #европейская_солидарность #выборы
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