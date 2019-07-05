Политика

14:22 05.07.2019

Нардеп Курячий вышел из фракции "БПП" в Раде, Мураев - вступил в "Оппоблок"

1 мин читать
Нардеп Курячий вышел из фракции "БПП" в Раде, Мураев - вступил в "Оппоблок"

Народный депутат, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Максим Курячий покинул ряды этой фракции, а внефракционный нардеп Евгений Мураев вошёл в состав фракции "Оппозиционный блок".

Соответствующие объявления сделала на пленарном заседании парламента в пятницу вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Курячий избран в парламент восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25 в городе Днепр. Он вошёл во фракцию БПП с начала работы Рады 8-го созыва. После выхода Курячего из фракции, в БПП останется 127 народных депутатов.

Мураев прошел в Верховную Раду по мажоритарному округу №181 в Харьковской области. Ранее он уже состоял во фракции "Оппозиционный блок" - с июня 2015 года по июнь 2016-го.

Теги: #бпп #оппоблок #мураев #курячий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:04 05.07.2019
Украина должна быть внеблоковым суверенным государством, а не колонией другой страны

Украина должна быть внеблоковым суверенным государством, а не колонией другой страны

16:21 01.07.2019
Мураев назвал место и время дебатов с Бойко

Мураев назвал место и время дебатов с Бойко

19:44 28.06.2019
Новинский: Необходимо прекратить войну, чтобы закрыть все КПВВ в Украине

Новинский: Необходимо прекратить войну, чтобы закрыть все КПВВ в Украине

11:38 28.06.2019
Мураев зарегистрировал петицию для освобождения Александра Ефремова

Мураев зарегистрировал петицию для освобождения Александра Ефремова

18:29 25.06.2019
Новинский идет в Раду по мажоритарному округу №57 в Мариуполе

Новинский идет в Раду по мажоритарному округу №57 в Мариуполе

17:54 24.06.2019
Мураев вызвал Бойко на публичные дебаты

Мураев вызвал Бойко на публичные дебаты

17:54 24.06.2019
Мураев вызвал Бойко на публичные дебаты

Мураев вызвал Бойко на публичные дебаты

11:11 24.06.2019
ГБР допросило нардепов Шуфрича и Нимченко, подавших заявление о захвате власти

ГБР допросило нардепов Шуфрича и Нимченко, подавших заявление о захвате власти

11:01 22.06.2019
В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

11:01 22.06.2019
В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Страны НАТО на СРН обсудили Украину, ДРСМД, вопросы транспарентности

Зеленский лично представит нового главу Донецкой области Павла Кириленко, назначенного вместо Куця

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

Зеленский о смерти двух бойцов ВСУ за сутки: "Герои погибли не зря"

Руководитель МИД Украины вызвал на беседу венгерского посла в связи с высказываниями Сийярто

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля

Страны НАТО на СРН обсудили Украину, ДРСМД, вопросы транспарентности

Миссия МВФ может прибыть в Украину в августе

Гройсман встретится в понедельник в Киеве с Могерини и Туском

Новый премьер Дании свой первый зарубежный визит совершит в Берлин

Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим внештатным советником

В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

Тимошенко считает, что если привлечь к ответственности всех виновных в коррупции, то закон о люстрации будет не нужен

Зеленский лично представит нового главу Донецкой области Павла Кириленко, назначенного вместо Куця

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА