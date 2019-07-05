Нардеп Курячий вышел из фракции "БПП" в Раде, Мураев - вступил в "Оппоблок"

Народный депутат, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Максим Курячий покинул ряды этой фракции, а внефракционный нардеп Евгений Мураев вошёл в состав фракции "Оппозиционный блок".

Соответствующие объявления сделала на пленарном заседании парламента в пятницу вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Курячий избран в парламент восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25 в городе Днепр. Он вошёл во фракцию БПП с начала работы Рады 8-го созыва. После выхода Курячего из фракции, в БПП останется 127 народных депутатов.

Мураев прошел в Верховную Раду по мажоритарному округу №181 в Харьковской области. Ранее он уже состоял во фракции "Оппозиционный блок" - с июня 2015 года по июнь 2016-го.