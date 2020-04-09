Политика

19:15 09.04.2020

Общественные организации профинансировали избирательные кампании Вилкула и "Оппоблока" на 10 млн – движение "Чесно"

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Общественные организации профинансировали избирательные кампании Вилкула и "Оппоблока" на 10 млн – движение "Чесно"

Партия "Оппозиционный блок" и кандидат от этой политической силы на президентских выборах Александр Вилкул с помощью подконтрольных своим однопартийцам общественных организаций профинансировали свои избирательные компании на совокупную сумму в 10 млн грн, свидетельствуют данные исследования общественного движения "Чесно".

"Лидером по заведению средств через ОО (общественные организации - ИФ) с большим отрывом является "Оппозиционный блок". Партия и избирательный фонд кандидата в президенты Александра Вилкула 2019 профинансировали на 10 млн грн три общественные организации. Похоже, что по крайней мере две из трех ОО была создана именно для работы в пользу партии и Александра Вилкула", - говорится в расследовании журналистов "Чесно", опубликованном в четверг.

В нем речь идет о трех общественных организациях: "Сильные регионы", "Институт мира и развития" и "Оппозиционный блок". Согласно данным, опубликованным журналистами, учредителями ОО "Институт мира и развития" являются экс-нардеп от "Партии регионов", член политсовета партии «Оппозиционный блок» Александр Касянюк, а также нынешний глава киевского областного отделения "Партии регионов" Евгений Демидко. "Институт мира и развития" профинансировал "Оппозиционный блок" на 1 млн грн. Еще 2,7 млн ОО передала в избирательный фонд кандидата в президенты Александра Вилкула.

Общественная организация "Оппозиционный блок" была создана в декабре 2018 года. В июне и июле 2019 года она перечислила партии "Оппозиционный блок" 2,9 млн грн. Основателями ОО являются родственницы сотрудницы партии Наталии Гончаренко.

ОО "Сильные регионы" перевела 3,4 миллиона гривен в избирательный фонд Александра Вилкула и партии "Оппозиционный блок". Ее основателями являются Максим Гольдарб и Яков Гольдарб, которые баллотировались в Верховую Раду по округам №220 и №212 в Киеве как самовыдвиженцы. Основатели ОО "Сильные регионы" также являются соучредителями ОО "Партия мира", которую возглавляет народный депутат от "Оппозиционного блока", избранный по №57 округу в Донецкой области, Вадим Новинский. Новинский перечислил в избирательный фонд Вилкула 1,65 млн грн.

Как подсчитали расследовали, совокупно за две избирательные кампании: президентскую и парламентскую, партия "Оппозиционный блок" получила от общественных организаций 10 млн грн.

Теги: #финансирование #выборы #оппоблок
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