ВАКС назначил экс-нардепу от "Оппозиционного блока" Колесникову залог в деле о незаконном получении компенсации за жилье

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил экс-народному депутату VIII-го созыва, подозреваемому в незаконном получении компенсации за съем жилья в Киеве, залог в размере 750 тыс. грн.

"Суд также возложил на подозреваемого следующие обязанности: сообщать детективам НАБУ об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины", - сообщает пресс-служба ВАКС.

В случае невыполнения обязательств к подозреваемому может быть применена более жесткая мера пресечения.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-министре промышленной политики Украины, народном депутате VIII-го созыва Дмитрии Колесникове (фракция "Оппозиционный блок").

Как сообщалось, 17 декабря детективы НАБУ сообщили экс-нардепу о подозрении. Ему инкриминируют незаконное получение 738 тыс. грн компенсации якобы за оплату номера в гостинице "Киев".

20 декабря ВАКС назначил залог в размере 370 тыс. грн экс-нардепу фракции "Блок Петра Порошенко" Руслану Сольвару, которого подозревают в незаконном получении 361,5 тыс. грн компенсации якобы за оплату номера в гостинице "Киев".

В тот же день об аналогичном подозрении сообщили экс-нардепу VIII созыва от "Народного фронта" Максиму Полякову. Его подозревают в незаконном получении 367 тыс. грн компенсации за съем жилья в столице.