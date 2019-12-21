Политика

14:02 21.12.2019

ВАКС назначил экс-нардепу от "Оппозиционного блока" Колесникову залог в деле о незаконном получении компенсации за жилье

1 мин читать
ВАКС назначил экс-нардепу от "Оппозиционного блока" Колесникову залог в деле о незаконном получении компенсации за жилье

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил экс-народному депутату VIII-го созыва, подозреваемому в незаконном получении компенсации за съем жилья в Киеве, залог в размере 750 тыс. грн.

"Суд также возложил на подозреваемого следующие обязанности: сообщать детективам НАБУ об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины", - сообщает пресс-служба ВАКС.

В случае невыполнения обязательств к подозреваемому может быть применена более жесткая мера пресечения.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-министре промышленной политики Украины, народном депутате VIII-го созыва Дмитрии Колесникове (фракция "Оппозиционный блок").

Как сообщалось, 17 декабря детективы НАБУ сообщили экс-нардепу о подозрении. Ему инкриминируют незаконное получение 738 тыс. грн компенсации якобы за оплату номера в гостинице "Киев".

20 декабря ВАКС назначил залог в размере 370 тыс. грн экс-нардепу фракции "Блок Петра Порошенко" Руслану Сольвару, которого подозревают в незаконном получении 361,5 тыс. грн компенсации якобы за оплату номера в гостинице "Киев".

В тот же день об аналогичном подозрении сообщили экс-нардепу VIII созыва от "Народного фронта" Максиму Полякову. Его подозревают в незаконном получении 367 тыс. грн компенсации за съем жилья в столице.

Теги: #вакс #колесников #оппоблок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:13 19.12.2019
Суд отменил ночной домашний арест для замначальника Киевской городской таможни ГФС Тупальского

Суд отменил ночной домашний арест для замначальника Киевской городской таможни ГФС Тупальского

12:19 17.12.2019
ВАКС оставил в силе решение об обязательстве экс-нардепа Микитася носить электронный браслет

ВАКС оставил в силе решение об обязательстве экс-нардепа Микитася носить электронный браслет

17:39 13.12.2019
Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

16:12 13.12.2019
ВАКС по заявлению адвоката Порошенко обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения в отношении Трубы, Богдана и Смирнова

ВАКС по заявлению адвоката Порошенко обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения в отношении Трубы, Богдана и Смирнова

10:32 11.12.2019
Суд отменил залог для чиновника Львовского горсовета, подозреваемого вместе с Садовым в деле о продаже земли под индустриальный парк

Суд отменил залог для чиновника Львовского горсовета, подозреваемого вместе с Садовым в деле о продаже земли под индустриальный парк

11:46 06.12.2019
ВАКС арестовал пособника экс-главы следственного управления Генпрокуратуры

ВАКС арестовал пособника экс-главы следственного управления Генпрокуратуры

19:12 05.12.2019
ВАКС арестовал экс-главу следственного управления Генпрокуратуры Щербину

ВАКС арестовал экс-главу следственного управления Генпрокуратуры Щербину

17:40 05.12.2019
ВАКС избрал меры пресечения всем подозреваемым по "делу Альперина"

ВАКС избрал меры пресечения всем подозреваемым по "делу Альперина"

11:48 03.12.2019
Садовый подал апелляцию на решение ВАКС

Садовый подал апелляцию на решение ВАКС

21:01 02.12.2019
ВАКС отклонил апелляцию Шульги на 15,4 млн грн залога в деле VAB Банка

ВАКС отклонил апелляцию Шульги на 15,4 млн грн залога в деле VAB Банка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин Украины обнародовал 3-сторонний протокол по газу

Зеленский заявил о необходимости увеличения американских инвестиций в украинскую экономику – разговор с новым послом в США

Зеленский обсудил с Дудой имплементацию минских договоренностей и вопрос транзита газа

В "Евросолидарности" назвали блокирование их Открытого офиса в Киеве политическим преследованием

Разумков закрыл заседание Рады, следующее состоится 13 января

ПОСЛЕДНЕЕ

В Берлине санкции США против европейских подрядчиков "Северного потока 2" назвали вмешательством во внутренние дела

Зеленский утвердил принятую СНБО программу безотлагательных мер по усилению кибербезопасности

Зеленский подписал указ об исправлении данных граждан, ошибочно попавших в санкционный список

Дело Кернеса может быть "завалено" из-за увольнения прокуроров

Кабмин Украины обнародовал 3-сторонний протокол по газу

Санкции США против "Северного потока 2" усиливают позицию Украины в газовых переговорах с РФ

В Берлине прошла конференция украинских дипломатов в странах западной Европы

Правительство Украины увеличило до шести число заместителей министра здравоохранения

Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта об обороте земель с/х назначения

Шефчович называет сбалансированным и взаимовыгодным протокол Украины, РФ и ЕК по транзиту газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА