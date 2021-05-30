Политика

18:44 30.05.2021

Лидером новой партии "Украина - наш дом" избран Борис Колесников

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Лидером новой партии "Украина - наш дом" избран Борис Колесников

В первом съезде новой политической партии "Украина - наш дом", состоявшемся в воскресенье в Киеве, приняли участие более 200 представителей из всех областей Украины. Делегаты съезда утвердили программу и устав политической силы, избрали руководящие органы.

Лидером новой партии избран экс-вице-премьер-министр по подготовке Чемпионата Европы по футболу Евро-2012, экс-министр инфраструктуры Украины, меценат и политик Борис Колесников.

"К идее создания партии мы шли почти тридцать лет, тщательно прорабатывали контуры идеологии будущей политической силы – не политического проекта, а именно партии, с серьезными амбициями, стратегическим видением целей и с собственным планом преобразования страны. Мы собрали самую сильную команду профессионалов, для того, чтобы менять, перестраивать страну, а не встраиваться в систему. Нас интересуют преобразования, а не просто участие в ближайших выборах", - сказал Колесников на состоявшемся после съезда форуме "Украина - наш дом".

По словам Колесникова, главное качество его соратников по партии - профессионализм.

"Им не всё равно, что будет с Украиной через пять, десять, пятьдесят, сто лет. Каждый из них мог бы с легкостью найти применение своим знаниям и опыту за рубежом. Но мы остались и объединились в желании изменить Украину. Наша политическая партия — это ответ на вызовы времени. Мы объединились, потому что наступает время профессионалов, продиктованное запросом общества",- подытожил Колесников.

Среди первоочередных задач партии "Украина - наш дом" - восстановление суверенитета и реальной государственности Украины и достижение социально ощутимых результатов для граждан через рост экономики.

Теги: #избрание #украина #партия #колесников
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