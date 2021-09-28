Спорт

12:36 28.09.2021

Бизнесмен Колесников предлагает провести Олимпийские игры в 2036 году в Одессе

2 мин читать
Бизнесмен Колесников предлагает провести Олимпийские игры в 2036 году в Одессе

Украинский бизнесмен и лидер партии "Украина – наш дом" Борис Колесников, ответственный за подготовку и проведение чемпионата Европы по футболу 2012, инициировал проведение Олимпиады-2036 в Одессе и создание спонсорского комитета.

На презентации программы "Черноморская инициатива Бориса Колесникова" он призвал к созданию спонсорского комитета по подготовке заявки на проведение Летних Олимпийских игр в Одессе.

"Как показывает опыт, все Олимпиады до соревнований в Лос-Анджелесе (1984 год) были убыточными. Все изменилось только тогда, когда все полномочия передали частному бизнесу. Только тогда Олимпиады начали приносить доход и развитие для тех регионов, которые их проводили. Ярким примером в данном случае является Барселона. Столица Каталонии до Олимпийских игр и после – просто два разных города. Барселона получила огромные инвестиции и теперь является одним из самых посещаемых и узнаваемых европейских курортов. Такой масштабный инвестиционный проект обеспечит успешное развитие и занятость на многие десятилетия вперед", – сказал Колесников.

По его словам, "Черноморская инициатива" выходит за рамки Одессы и Одесской области и охватывает целый регион.

"Проанализировав ситуацию в регионе, мы предлагаем обширный проект, который условно назвали "Черноморской инициативой", и который в случае его успеха может расшириться до "Черноморско-Азовской инициативы". Речь идет про объединение потенциалов Одесской, Николаевской и Херсонской областей в единый экономический макрорегион для достижения конкретных целей в экономике, инфраструктурной политике и в управленческой сфере", – заявил Колесников.

Теги: #олимпийские_игры #одесса #колесников
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:18 18.09.2021
В Одессе завершились командно-штабные учения "Нерушимая стойкость-2020"

В Одессе завершились командно-штабные учения "Нерушимая стойкость-2020"

17:12 14.09.2021
В одесский порт с дружественным визитом прибыл боевой катер турецкой береговой охраны

В одесский порт с дружественным визитом прибыл боевой катер турецкой береговой охраны

11:18 14.09.2021
В Одессе "заминировали" здания трех судов - полиция

В Одессе "заминировали" здания трех судов - полиция

19:07 07.09.2021
В сентябре у Одессы появится собственная Экономическая стратегия Большой Одессы до 2050 года

В сентябре у Одессы появится собственная Экономическая стратегия Большой Одессы до 2050 года

15:02 07.09.2021
В Одессе начало работу модернизированное приемное отделение больницы №10

В Одессе начало работу модернизированное приемное отделение больницы №10

14:43 02.09.2021
Одесскому художественному музею могут предоставить статус национального до конца года, считает Ткаченко

Одесскому художественному музею могут предоставить статус национального до конца года, считает Ткаченко

16:58 31.08.2021
Ribas Hotels Group вышла из проекта Ibiza Apartments в одесской "Аркадии"

Ribas Hotels Group вышла из проекта Ibiza Apartments в одесской "Аркадии"

22:19 30.08.2021
Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

16:10 30.08.2021
Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

11:01 30.08.2021
После беспорядков во время ЛГБТ-прайда в Одессе к ответственности привлечены 61 человек, в том числе 12 несовершеннолетних

После беспорядков во время ЛГБТ-прайда в Одессе к ответственности привлечены 61 человек, в том числе 12 несовершеннолетних

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский боксер Усик победил британца Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе

"Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0 и выиграл Суперкубок Украины по футболу

Украинки Лузан и Четверикова выиграли "золото" на чемпионате мира по гребле

Зеленский присвоил звание Героя Украины пятикратному чемпиону Паралимпийских игр в Токио Максим Крипаку

Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский клуб "GRECO - Kyiv Chess Federation" - бронзовый призер на чемпионате Европы

Украинский боксер Усик победил британца Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе

Француз Тардиф сменил Фазеля на посту президента Международной федерации хоккея

"Это залог "золота" Украины на предстоящих олимпиадах" - Палатный предлагает увеличить финансирование спорта до 1% ВВП

"Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0 и выиграл Суперкубок Украины по футболу

УЕФА осудил предложение ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes

Дело "Суперлиги" в Европейском суде: легенды  футбола Украины поддержали позицию президента УАФ и обратились в УЕФА

В Украине до конца года планируют построить 600 активных парков

Украинки Лузан и Четверикова выиграли "золото" на чемпионате мира по гребле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА