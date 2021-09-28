Бизнесмен Колесников предлагает провести Олимпийские игры в 2036 году в Одессе

Украинский бизнесмен и лидер партии "Украина – наш дом" Борис Колесников, ответственный за подготовку и проведение чемпионата Европы по футболу 2012, инициировал проведение Олимпиады-2036 в Одессе и создание спонсорского комитета.

На презентации программы "Черноморская инициатива Бориса Колесникова" он призвал к созданию спонсорского комитета по подготовке заявки на проведение Летних Олимпийских игр в Одессе.

"Как показывает опыт, все Олимпиады до соревнований в Лос-Анджелесе (1984 год) были убыточными. Все изменилось только тогда, когда все полномочия передали частному бизнесу. Только тогда Олимпиады начали приносить доход и развитие для тех регионов, которые их проводили. Ярким примером в данном случае является Барселона. Столица Каталонии до Олимпийских игр и после – просто два разных города. Барселона получила огромные инвестиции и теперь является одним из самых посещаемых и узнаваемых европейских курортов. Такой масштабный инвестиционный проект обеспечит успешное развитие и занятость на многие десятилетия вперед", – сказал Колесников.

По его словам, "Черноморская инициатива" выходит за рамки Одессы и Одесской области и охватывает целый регион.

"Проанализировав ситуацию в регионе, мы предлагаем обширный проект, который условно назвали "Черноморской инициативой", и который в случае его успеха может расшириться до "Черноморско-Азовской инициативы". Речь идет про объединение потенциалов Одесской, Николаевской и Херсонской областей в единый экономический макрорегион для достижения конкретных целей в экономике, инфраструктурной политике и в управленческой сфере", – заявил Колесников.