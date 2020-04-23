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16:46 23.04.2020

Экс-нардеп Черненко подписал соглашение со следствием и вернул незаконно полученную компенсацию за аренду жилья – САП

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Экс-нардеп Черненко подписал соглашение со следствием и вернул незаконно полученную компенсацию за аренду жилья – САП

Бывший народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Черненко пошел на соглашение со следствием в деле по обвинению его в злоупотреблении служебным положением и вернул более 582 тыс грн, незаконно полученных им в качестве компенсации за аренду жилья в Киеве.

"Он подписал соглашение со следствием", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

По информации прокуратуры, бывший нардеп признал себя виновным в незаконном получении компенсации за аренду жилья в сумме более 582 тыс грн и вернул всю сумму.

В САП отметили, что следующее заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором будет рассмотрено соглашение со следствием, состоится 29 апреля.

Теги: #сап #бпп #черненко
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