Экс-нардеп Черненко подписал соглашение со следствием и вернул незаконно полученную компенсацию за аренду жилья – САП

Бывший народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Черненко пошел на соглашение со следствием в деле по обвинению его в злоупотреблении служебным положением и вернул более 582 тыс грн, незаконно полученных им в качестве компенсации за аренду жилья в Киеве.

"Он подписал соглашение со следствием", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

По информации прокуратуры, бывший нардеп признал себя виновным в незаконном получении компенсации за аренду жилья в сумме более 582 тыс грн и вернул всю сумму.

В САП отметили, что следующее заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором будет рассмотрено соглашение со следствием, состоится 29 апреля.