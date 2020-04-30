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12:16 30.04.2020

ВАКС утвердил соглашение со следствием экс-нардепа Черненко по незаконно полученной им компенсации за аренду жилья и присудил 3 года условно – САП

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ВАКС утвердил соглашение со следствием экс-нардепа Черненко по незаконно полученной им компенсации за аренду жилья и присудил 3 года условно – САП

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашении о признании вины бывшего народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Черненко в злоупотреблении служебным положением и незаконно полученных им в качестве компенсации за аренду жилья в Киеве более 582 тыс. грн, назначив ему наказание три года условно, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"30 апреля Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины между прокурором САП и народным депутатом Украины VIII созыва, незаконно получившим компенсацию на расходы по аренде номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья",- говорится в сообщении САП.

По информации прокуратуры, в течение февраля 2016 года – ноября 2018 года депутат получил денежную компенсацию в размере более 582 тыс. грн, которые были непосредственно перечислены на его карточный счет, однако следствие установило, что у него с супругой есть в общей собственности квартиры в Киеве.

"Приговором Антикоррупционного суда утверждено соглашение между прокурором и обвиняемым. Бывший народны депутат Украины признан виновным в злоупотреблении служебным положением, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. По согласованию сторон ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком с запретом занимать должности на срок 1 год со штрафом 17 тыс грн",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший нардеп признал себя виновным в незаконном получении компенсации за аренду жилья в сумме более 582 тыс. грн и вернул всю сумму.

Теги: #сап #суд #черненко #вакс
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Интерфакс-Украина
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