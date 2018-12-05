Политика

10:15 05.12.2018

Парубий приветствовал объявление даты проведения объединительного собора по созданию поместной церкви Украины

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Парубий приветствовал объявление даты проведения объединительного собора по созданию поместной церкви Украины

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий приветствовал объявление даты проведения объединительного Собора по созданию поместной Украинской православной церкви, который состоится 15 декабря в соборе св.Софии в Киеве.

"Приветствую решение Вселенского патриарха Варфоломея назначить и провести поместный всеукраинский православный Собор 15 декабря 2018 в соборе святой Софии в Киеве, который образует единую поместную автокефальную православную церковь в Украине и выберет ее предстоятеля", - написал А.Парубий на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко сообщил, что объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе св.Софии в Киеве.

Как сообщалось, 29 ноября Священный Синод Вселенского патриархата утвердил проект Устава поместной церкви в Украине, окончательную дату проведения Объединительного собора не назвали.

Президент Украины П.Порошенко заявил, что дату объединительного собора в ближайшее время объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

Советник президента Украины, директор Института стратегических исследований Ростислав Павленко .пояснил, что Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю УПЦ, поэтому в настоящее время его текст не может быть опубликован.

Теги: #парубий
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