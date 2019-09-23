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20:56 23.09.2019

Аваков надеется, что дело по Парубию и Одессе закроют

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Аваков надеется, что дело по Парубию и Одессе закроют

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассчитывает, что уголовное производство, открытое по факту создания и координирования Андреем Парубием "общественных вооруженных формирований с целью совершения массовых беспорядков" 2 мая 2014 года в Одессе, будет закрыто.

"Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, что не могли по заявлению не открыть в ЕРДР - требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - написал глава МВД в Твиттере.

Ранее в понедельник бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий выложил на своей странице в Фейсбуке фотокопию ответа ГБР относительно уголовного производства.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками"... Отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе - здесь уже классифицируется однозначно - как "факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г.Одессы". В документе ГБР это уже утверждается как факт", - написал Парубий.

Он отметил, что на Майдане, в АТО и при защите южных областей Украины "делал все возможное для защиты Украины", что делает и продолжит делать в будущем.

В конце августа бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что ГБР открыло по его заявлению уголовное производство в связи с возможным совершением неправомерных действий Парубием. "Террористический акт, контроль над незаконными вооруженными группировками, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, незаконный оборот оружия, - ГБР отреагировало на мое заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 02 мая 2014 года", - написал он на Телеграм-канале.

Он разместил сканы документов об открытии производства, где сообщено о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) и начале досудебного расследования. В других двух сканах документах речь идет об открытии производства по факту возможных неправомерных действий Парубия, квалифицированных по ч.1 ст.263 УК (незаконное обращение с оружием) и ч.2 ст.258 УК (теракт).

Теги: #гбр #парубий #аваков
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