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12:20 23.09.2019

Парубий: ГБР трактует противодействие захвату украинских областей в 2014 году как создание вооруженных группировок

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Парубий: ГБР трактует противодействие захвату украинских областей в 2014 году как создание вооруженных группировок

Государственное бюро расследований (ГБР) классифицирует противодействие гибридному захвату ряда украинских областей пророссийскими силами в 2014 году как создание вооруженных группировок для совершения массовых беспорядков, отмечает экс-председатель Верховной Рады Андрей Парубий, комментируя открытое против него уголовное производство.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками"... Отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе - здесь уже классифицируется однозначно - как "факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г.Одессы". В документе ГБР это уже утверждается как факт", - написал Парубий на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом он отметил, что на Майдане, в АТО и при защите южных областей Украины "делал все возможное для защиты Украины". "Как и всю свою жизнь, так и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем", - добавил Парубий.

Как сообщалось, в конце августа бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что ГБР открыло по его заявлению уголовное производство в связи с возможным совершением неправомерных действий Парубием. "Террористический акт, контроль над незаконными вооруженными группировками, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, незаконный оборот оружия, - ГБР отреагировало на мое заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 02 мая 2014 года", - написал он на Телеграмм-канале во вторник.

Он разместил сканы документов об открытии производства, где сообщено о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) и начале досудебного расследования. В других двух сканах документах речь идет об открытии производства по факту возможных неправомерных действий Парубия, квалифицированных по ч.1 ст.263 УК (незаконное обращение с оружием) и ч.2 ст.258 УК (теракт).

Теги: #гбр #парубий #производство
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