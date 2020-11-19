Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался

Народный депутат Украины, экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

"Получил положительный результат теста на короновирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности". – написал Парубий на своей странице в Facebook в четверг вечером.