Парубий на заседании КС: представление по языковому закону – это часть гибридной атаки на Украину

Народный депутат Украины, экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает представление в Конституционный суд (КС) по языковому вопросу частью гибридной войны РФ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник в ходе открытого заседания КС по рассмотрению представления 51 народного депутата о соответствии Конституции положений закона "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Парубий выступил как привлеченный участник конституционного производства.

Он подчеркнул, что оспариваемый закон - один из наиболее важных законов, принятых парламентом, а подготовка к его принятию велась с широким обсуждением и дискуссиями.

"Слишком много противников этого закона было.... Сегодняшнее представление... Это часть гибридной атаки на Украину как на государство. Риторика представления напоминает риторику страны-агрессора", - подчеркнул бывший спикер Рады.

При этом депутат добавил: "Убежден, что цель этого представления - разбалансирование страны".

Парубий заверил, что при принятии этого закона были максимально соблюдены нормы регламента Верховной Рады, каждая правка была рассмотрена.

"Закон принят в соответствии с регламентом и всеми нормами процесса", - подчеркнул Парубий.

Бывший председатель парламента также обратил внимание на то, что Украине как государству был крайне необходим этот закон. "Этот закон - закон о защите украинского языка", - подытожил Парубий.