Политика

12:13 03.09.2019

ГБР открыло дело по факту возможного препятствования Парубием осуществлению избирательного права

1 мин читать
ГБР открыло дело по факту возможного препятствования Парубием осуществлению избирательного права

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного препятствования экс-председателем Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР.

"Дело открыто по ч.4 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму либо деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.", – отметили в ГБР.

Уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда

Теги: #гбр #парубий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:16 02.09.2019
Нардеп 8-го созыва Черновол утверждает, что Труба отказался открывать уголовные дела против Портнова

Нардеп 8-го созыва Черновол утверждает, что Труба отказался открывать уголовные дела против Портнова

14:01 02.09.2019
Зеленский ждет от руководства НАБУ и ГБР докладов о расследовании преступлений в "Укроборонпроме"

Зеленский ждет от руководства НАБУ и ГБР докладов о расследовании преступлений в "Укроборонпроме"

14:23 31.08.2019
Зеленский предложил отменить "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку

Зеленский предложил отменить "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку

09:31 31.08.2019
ГБР сообщило о задержании четырех мошенников, представлявшихся чиновниками ОП

ГБР сообщило о задержании четырех мошенников, представлявшихся чиновниками ОП

18:00 30.08.2019
Зеленский инициирует правки в Конституцию о праве создавать госрегуляторы, а также назначать и увольнять директоров НАБУ с ГБР

Зеленский инициирует правки в Конституцию о праве создавать госрегуляторы, а также назначать и увольнять директоров НАБУ с ГБР

11:10 30.08.2019
ГБР задержала прокурора из Кировоградской области за получение взятки в $ 2 тыс.

ГБР задержала прокурора из Кировоградской области за получение взятки в $ 2 тыс.

10:42 30.08.2019
ГБР проводит обыски в офисе НОТУ в Киеве

ГБР проводит обыски в офисе НОТУ в Киеве

15:09 29.08.2019
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию о праве президента назначать руководство НАБУ и ГБР

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию о праве президента назначать руководство НАБУ и ГБР

18:08 28.08.2019
Минветеранов обратилось в Минобороны и ГБР с требованием разобраться с задержанием ветерана АТО Беличко

Минветеранов обратилось в Минобороны и ГБР с требованием разобраться с задержанием ветерана АТО Беличко

15:59 27.08.2019
Парубий подписал Избирательный кодекс, документ направлен на подпись Зеленскому

Парубий подписал Избирательный кодекс, документ направлен на подпись Зеленскому

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Зеленский: депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

В Раде открылась вторая сессия 9-го созыва

"Батькивщина" и "Евросолидарность" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не намерена поддерживать снятие депутатской неприкосновенности - Бойко

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепы из ОПЗЖ обжалуют в КС закон об отмене депутатской неприкосновенности – Нимченко

Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Короленко назначен заместителем председателя Гослекслужбы

"Голос" выступает за закрепление процедуры импичмента президента в Конституции

В "Евросолидарности" предлагают Раде попросить разъяснение КС, как выполнять его заключение по неприкосновенности нардепов

Нардепы решили работать во вторник, пока не исчерпают повестку дня

Фракции "Голос" и ОПЗЖ в Раде пополнились новыми членами

Зеленский: депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

Кабмин назначил Литвинчову на должность руководителя аппарата премьера

Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия - Лукашенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА