ГБР открыло дело по факту возможных неправомерных действий Парубия, утверждает Портнов
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова в связи с возможным совершением неправомерных действий спикером Верховной Рады Андреем Парубием, сообщил заявитель.
"Террористический акт, контроль над незаконными вооруженными группировками, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, незаконный оборот оружия, - Государственное бюро расследований отреагировало на мое заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 02 мая 2014 года", - написал Портнов в Телеграмм - канале во вторник.
Он разместил сканы документов об открытии производства. "ГБР рассмотрено Ваше заявление… относительно неправомерных действий Парубия… Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 294 УК (массовые беспорядки) и начато досудебное расследование", - говорится в одном из документов.
В других двух сканах документах речь идет об открытии производства по факту возможных неправомерных действий Парубия, квалифицированных по ч.1 ст.263 УК (незаконное обращение с оружием) и ч.2 ст.258 УК (теракт).
В пресс-службе ГБР агентству "Интерфакс-Украина" не сообщили информацию по данному поводу.