Председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает выборы народных депутатов по системе с открытыми списками, сообщил спикер в своем аккаунте в Twitter.

"Глава профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс", - написал Парубий во вторник и прикрепил фото документа со своей подписью.

Как сообщалось, 11 июля 2019 года Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса (№3112-1), который вводит пропорциональную систему выборов в парламент по открытым спискам.

Представитель профильного комитета Александр Черненко, который координировал работу над проектом кодекса, сообщил, что в ходе консультаций фракции парламента договорились, что в Кодексе будет сохранен проходной барьер в парламент на уровне 5%. Кроме того, он добавил, что в документе предусмотрено вступление его в силу в 2023 году. Кодекс состоит из трех книг – общая часть, общенациональные выборы и местные выборы.

Наиболее резонансной является часть кодекса о выборах в Верховную Раду, которая предусматривает систему с открытыми списками.

Во время презентации проекта кодекса накануне голосования во втором чтении Черненко отметил, что в Украине будет 27 избирательных округов, которые в основном совпадают с областями Украины, крымский округ присоединят к херсонскому, Киев будет разделен на 2 округа и отдельные будет в городе Днепр.

Как рассказал представитель комитета, новая система выборов предусматривает, что съезд партии утверждает общенациональный список. И этот список делиться на 27 или менее (но не меньше 2/3 регионов) региональных списков. И в каждом таком региональном списке должно быть не менее 5 кандидатов. У партии будет единый список и региональные. Очередность кандидатов определяет съезд.

Избирателю придется помнить номер партии, определенный жеребьевкой, за которую хочет проголосовать. В соответствующие он окошка вписывает номер партии. Ниже в бюллетене избиратель (по желанию, не обязательно) указывает номер кандидата, но исключительно от той партии, за которую голосует.

Если избиратель никого из кандидатов не укажет, это будет значить, что избиратель соглашается с тем порядком кандидатов в его регионе, который составила партия.

При подведении итогов голосования Центральная избирательная комиссия будет считать, в первую очередь, сколько каждая партия набрала голосов по всей Украине и устанавливать, кто преодолевает проходной барьер. Эти партии примут участие в распределении мандатов.

Согласно пояснению Черненко, общее количество голосов, которое набрали все партии, прошедшие проходной барьер, делят на количество мандатов и таким образом определяется «цена» одного мандата.

Чтобы установить, сколько мандатов партия набрала в каждом регионе, количество голосов, отданных за партию в данном регионе, делят на «цену» мандата.

Черненко смоделировал ситуацию, когда цена мандата составляет 25 тысяч голосов.

"Если во Львовской области партия Х набрала 100 тысяч голосов. Делим их на 25 тысяч. Это значит, что во Львовской области партия взяла 4 мандата. И так по каждой партии определяется, сколько взяла партия. И определяется, кто эти мандаты получит" - сказал он.

Как отметил нардеп, эти мандаты достанутся не тем, кто первый, второй, третий в региональной списке партии, а тем кандидатам, кто в этом списке набрал наибольшее количество голосов. При этом он подчеркнул, что здесь роль будут играть не абсолютные цифры количества голосов, а процентный эквивалент.

"Если допустить, что ни один избиратель не проголосовал за кандидатов, а исключительно за партию, то мандаты распределяются в том порядке, в котором их утвердила партия", - сказал Черненко.

В первом чтении проект Избирательного кодекса Рада поддержала в ноябре 2017 года. 6 июня 2019 года парламент приступил к рассмотрению его во втором чтении и завершил 11 июля. Были рассмотрены 4568 поданные к законопроекту правки, но ни одну из них народные депутаты не поддержали.