Политика

17:05 13.07.2020

"Евросолидарность" сделает все, чтобы инициатива Бужанского о языке обучения в школах не была рассмотрена в Раде - Парубий

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"Евросолидарность" сделает все, чтобы инициатива Бужанского о языке обучения в школах не была рассмотрена в Раде - Парубий

Фракция партии "Европейская солидарность" и другие патриотически настроенные силы в парламенте сделают все для того, чтобы законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обучении на государственном языке в учебных заведениях" авторства народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского не был рассмотрения зале Верховной Рады, заявил журналистам член фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий.

"Однозначно "Европейская солидарность" призывает всех украинцев прийти в четверг, 16 июля, в 9 утра под Верховную Раду для того, чтобы сообща - и в зале, и на улице - не допустить принятия, даже рассмотрения этого проекта закона", - сказал Парубий журналистам в понедельник.

Депутат заверил, что в случае решения перенести рассмотрение законопроекта №2362 митингующие останутся под станами парламента до того момента, пока он не будет снят с повестки дня. "Я хочу уверенно сказать: внутри зала мы сделаем все возможное, чтобы этот законопроект даже не был вынесен на рассмотрение, но мы должны быть вместе и показать своё объединение", - добавил парламентарий.

Парубий также отметил, что инициатива члена фракции "Слуга народа" Максима Бужанского была отвергнута профильным комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики и Министерством образования и науки, но все равно включена в повестку дня по просьбе первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

Бужанский в своем законопроекте предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке, а взамен хочет чтобы "перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке, определялся образовательной программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды".

Теги: #бужанский #парубий #языковой_закон #евросолидарность
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