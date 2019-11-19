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19:40 19.11.2019

Суд 21 ноября допросит Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане

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Суд 21 ноября допросит Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане

Святошинский районный суд Киева 21 ноября допросит председателя Верховной Рады 8-го созыва Андрея Парубия в качестве свидетеля по делу об убийстве людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана.

"21 ноября в 11:30 в помещении суда … состоится судебное заседание по уголовному производству "Убийства людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана", - сообщает пресс-служба Святошинского суда в понедельник.

Отмечается, что сейчас по делу продолжается допрос свидетелей, в частности, запланирован допрос в качестве свидетеля Парубия.

Теги: #майдан #парубий #допрос
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