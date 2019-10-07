Медицина

18:50 07.10.2019

Медреформа будет продолжаться, иного варианта нет – Скалецкая

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Медреформа будет продолжаться, иного варианта нет – Скалецкая

 Трансформация системы здравоохранения будет продолжаться, иного варианта развития системы нет, считает министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Если были те, кто сомневался или даже надеялся, что реформы не будет, то они, скорее всего, не понимали, что у нас нет иного пути. Все, кто был причастен к реформированию, долго обдумывая разные варианты, как оптимизировать ресурс, который есть в системе в смысле эффективного использования, поняли: иного пути нет. Столько идей относительно вариантов реформы было передумано за 20 последних лет, но другого варианта на самом деле не изобрели", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, большинство регионов и людей, которые избираются в советы (местные - ИФ), просто не до конца осознают роль владельца коммунального учреждения здравоохранения.

"Многие еще до сих пор остаются в иллюзии, что хозяйственная деятельность больницы - это вопрос и ответственность Минздрава", - сказал она.

Скалецкая также подчеркнула необходимость трансформации медучреждений системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ).

"Я встречалась с представителями НАМНУ и попросила дать свое видение, как бы они хотели трансформироваться для того, чтобы их средства использовались должным образом, чтобы они имели возможность иметь средства и от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), и от научной деятельности. Им надо подумать, как совместить научную компоненту с непосредственной лечебной деятельностью, как эти направления должны взаимодействовать", - сказала она.

Министр подчеркнула, что в Украине происходит переход к финансированию науки по принципу грантовых проектов, когда ученые формируют проектные заявки, по которым получают финансы.

"Эта модель во многих странах признана как более эффективная. В НАМНУ должны понять, что НСЗУ будет оплачивать лечебную деятельность только в рамках договора и гарантированного пакета, поэтому необходимо понять, как будет оплачиваться то, что выходит за его пределы", - сказал она.

Полный текст интервью читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #скалецкая #медреформа
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