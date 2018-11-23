Медицина

16:52 23.11.2018

Crown Agents не имеют задолженности по поставкам за прошлые годы

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Crown Agents не имеют задолженности по поставкам за прошлые годы

Британское закупочное агентстсво Crown Agents не имеет задолженности по закупкам прошлых лет в количестве препаратов и изделий медназначения и осуществило их поставку в полном объеме, заявила глава представительства агентства Татьяна Коротченко в интервью "Интерфакс-Украина".

"По закупкам прошлых лет в натуральном выражении (количестве препаратов и изделий медназначения - ИФ) поставлено все, что должно было быть поставлено - это так называемая квота. Но есть спекуляции: если у нас на сайте написано, что по прошлым годам мы использовали 70% бюджета, это не означает, что мы не поставили 30% продукции. Это значит, что мы поставили весь необходимый объем в натуральном выражении, но использовали на это только 70% средств. Остальные 30% - это экономия, которая была использована для дозакупок", - сказала она.

Т.Коротченко также отметила, что поставки лекарств и медизделий, закупленных исключительно на сэкономленные средства, часто становились предметом спекуляций.

В то же время она сообщила, что все поставки по дополнительным закупкам по 2016 году уже завершены.

С 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий по госпрограммам за средства госбюджета осуществляют три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Полный текст интервью читайте на главной странице "Интерфакс-Украина".

Теги: #коротченко #crown_agents
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